У Байдена ответили, будет ли Трамп соблюдать соглашение по безопасности с Украиной

Нет абсолютных гарантий, что если Дональд Трамп переизбирается на пост президента, то будет уважать соглашение о безопасности между Украиной и США. Однако нынешний президент США Джо Байден будет продолжать придерживаться действующего подхода. Об этом заявил в интервью PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Лига.net.

Журналист спросил: правда ли нет гарантий, что Трамп будет уважать двусторонний договор безопасности между Украиной и США, если станет президентом снова.

Он ответил, что "в жизни вообще и в демократии в частности" никогда не бывает абсолютных гарантий:

"Все может измениться, лидеры могут измениться, ситуации могут измениться".

По его словам, все, что может сделать Байден, так это определить курс и видение того, что в интересах национальной безопасности США, НАТО и партнерства между Соединенными Штатами и Украиной

Салливан отметил, что такой подход "исторически служил Америке хорошо".

Советник добавил: Байден собирается придерживаться этого подхода, пока он будет президентом, и рассчитывает занимать этот пост еще четыре года.