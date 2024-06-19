В Украине запретили деятельность политической партии "Наш край"

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії "Наш край" на території України. ЇЇ майно передали державі﻿. З посиланням на пресслужбу Судової влади України, повідомляє Ділова столиця.

Так, суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, і тепер діяльність партії в Україні заборонена.

Водночас майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Зазначимо, "Наш край" — це проросійська політична партія в Україні, створена переважно з вихідців раніше забороненої проросійської "Партії регіонів". Офіційно її зареєстрували ще у 2011 році під назвою "Блокова партія", але через три роки перейменували у "Наш край".

Очільниками партії були Антон Кіссе, Сергій Шахов та Олександр Мазурчак.

У червні 2022 року Служба безпеки України викрила схему, за якою голова партії та керівник її територіального осередку продавали прохідне місце до Верховної Ради за 2,5 млн доларів.

За даними руху "Чесно", "Наш край" також входить до п’ятірки лідерів рейтингу державних зрадників. Зокрема, частина політиків від цієї партії перейшли на бік окупантів на Донеччині та Луганщині.