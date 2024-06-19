В Украине запретили деятельность политической партии "Наш край"

Восьмой апелляционный административный суд принял решение о запрете деятельности пророссийской политической партии "Наш край" на территории Украины. Ее имущество передали государству﻿. Со ссылкой пресс-служба Судебной власти Украины, сообщает Деловая столица.

Так, суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины, и теперь деятельность партии в Украине запрещена.

В то же время имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства.

Отметим, "Наш край" — это пророссийская политическая партия в Украине, созданная преимущественно из выходцев ранее запрещенной пророссийской "Партии регионов". Официально ее зарегистрировали еще в 2011 году под названием "Блоковая партия", но через три года переименовали в "Наш край".

Руководителями партии были Антон Киссе, Сергей Шахов и Александр Мазурчак.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой глава партии и руководитель ее территориальной организации продавали проходное место в Верховную Раду за 2,5 млн долларов.

По данным движения "Честно", "Наш край" также входит в пятерку лидеров рейтинга государственных предателей. В частности, часть политиков от этой партии перешли на сторону оккупантов в Донецкой и Луганской областях.