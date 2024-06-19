Євроінтеграція Грузії практично згорнулася через закон про "іноагентів" - посол ЄС

Інтеграція Грузії до Європейського союзу практично зупинена через ухвалення парламентом країни скандального закону про іноагентів, заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський. З посиланням на "Ехо Кавказу", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, у відносинах Грузії та ЄС настав "вкрай складний період".

"Ми неодноразово повторювали, що закон "Про прозорість іноземного впливу" негативно вплине на євроінтеграційні прагнення Грузії. На жаль, це сталося" , - сказав Герчинський.

Він пояснив, що заходи Євросоюзу у відповідь на ухвалення закону про іноагентів у Грузії обговорюватимуться на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі наступного тижня, потім через кілька днів на рівні лідерів - президентів і прем'єр-міністрів країн-членів ЄС.

"Ухвалення цього закону, на мою думку, заморозило євроінтеграцію Грузії. Як відомо, інтеграція до ЄС потребує одностайності, а ви вже чули публічні заяви кількох країн-членів про те, що вони не готові починати переговори з Грузією, якщо цей закон залишатиметься чинним" , - зазначив посол.

Герчинський наголосив, що "це відбувається на тлі початку переговорів щодо вступу України та Молдови".