Евроинтеграция Грузии практически свернулась из-за закона об "иноагентах" - посол ЕС

Интеграция Грузии в Европейский союз практически остановлена из-за принятия парламентом страны скандального закона об иноагентах, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Со ссылкой на "Эхо Кавказа", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, в отношениях Грузии и ЕС наступил "крайне сложный период".

"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" окажет негативное влияние на евроинтеграционные стремления Грузии. К сожалению, это произошло" , - сказал Герчинский.

Он пояснил, что ответные меры Евросоюза в принятие закона об иноагентах в Грузии будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел в Люксембурге на следующей неделе, затем через несколько дней на уровне лидеров - президентов и премьер-министров стран-членов ЕС.

"Принятие этого закона, по моему мнению, заморозило евроинтеграцию Грузии. Как известно, интеграция в ЕС нуждается в единодушии, а вы уже слышали публичные заявления нескольких стран-членов о том, что они не готовы начинать переговоры с Грузией, если этот закон будет действовать" , - отметил посол.

Герчинский подчеркнул, что "это происходит на фоне начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы".