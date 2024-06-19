У Києві обвалилася частина мосту на проспекті Повітряних сил
Ввечері середи, 19 червня, обвалилась частина моста на проспекті Повітряних сил у Києві. Про це заявили в "Київпастрансі", повідомляє Ділова столиця.
Через обвал затримується рух швидкісних трамваїв № 1 та №3.
Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть із посиланням на очевидців, що у результаті обвалу на проїжджу частину впала залізобетонна балка, перегородивши рух під шляхопроводом.
Попередньо, внаслідок обвалу конструкцій мосту ніхто не постраждав. Детальнішої інформації щодо причин та обставин обвалу поки що немає.
У КМДА пізніше підтвердили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.
Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у цьому році.