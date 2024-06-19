У Києві обвалилася частина мосту на проспекті Повітряних сил

Ввечері середи, 19 червня, обвалилась частина моста на проспекті Повітряних сил у Києві﻿. Про це заявили в "Київпастрансі", повідомляє Ділова столиця.

Через обвал затримується рух швидкісних трамваїв № 1 та №3.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть із посиланням на очевидців, що у результаті обвалу на проїжджу частину впала залізобетонна балка, перегородивши рух під шляхопроводом.

Попередньо, внаслідок обвалу конструкцій мосту ніхто не постраждав. Детальнішої інформації щодо причин та обставин обвалу поки що немає.

У КМДА пізніше підтвердили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.

Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у цьому році.