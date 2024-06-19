В Киеве обвалилась часть моста на проспекте Воздушных сил

Вечером среды, 19 июня, обрушилась часть моста на проспекте Воздушных сил в Киеве﻿. Об этом заявили в "Киевпасстрансе", сообщает Деловая столица.

Из-за обвала задерживается движение скоростных трамваев №1 и №3.

Между тем, местные Telegram-каналы пишут со ссылкой на очевидцев, что в результате обвала на проезжую часть упала железобетонная балка, преградив движение под путепроводом.

Предварительно в результате обвала конструкций моста никто не пострадал. Более подробной информации о причинах и обстоятельствах обвала пока нет.

В КГГА позже подтвердили, что жертв и пострадавших нет. На месте работают службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения.

Ремонт путепровода планировалось начать в этом году.