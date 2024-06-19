Бійці Нацгвардії взяли в полон трьох російських військових

Бійці Національної гвардії України в районі Липців на півночі Харківської області, де вже більше місяця російська армія вчиняє наступальні дії, взяли в полон трьох військових РФ, які заблукали на місцевості та потрапили на позиції українських захисників. З посиланням на прес-службу Нацгвардії, повідомляє Дзеркало тижня.

Полонені розповіли українським військовим Третього батальйону оперативного призначення бригади "Спартан", що вони перебувають на території України лише тиждень. Один з окупантів є військовослужбовцем 79-ї окремої мотострілецької бригади, інші двоє — 7-го окремого мотострілецького полку.

Всі вони перебувають у російській армії менше року на військовій службі за контрактом. За словами російських загарбників, грошове забезпечення спонукало їх йти воювати проти нашої країни.