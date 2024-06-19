Бойцы Нацгвардии взяли в плен троих российских военных

Бойцы Национальной гвардии Украины в районе Липцев на севере Харьковской области, где уже более месяца российская армия совершает наступательные действия, взяли в плен трех военных РФ, которые заблудились на местности и попали на позиции украинских защитников. Со ссылкой пресс-службу Нацгвардии, сообщает Зеркало недели.

Пленные рассказали украинским военным Третьего батальона оперативного назначения бригады "Спартан", что они находятся на территории Украины всего неделю. Один из оккупантов является военнослужащим 79-й отдельной мотострелковой бригады, другие двое — 7-го отдельного мотострелкового полка.

Все они находятся в российской армии менее года на военной службе по контракту. По словам российских захватчиков, денежное довольствие побудило их идти воевать против нашей страны.