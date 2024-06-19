Зеленський зробив заяву щодо опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою в Україні та заявив, що готуються рішення, які допоможуть легше пройти опалювальний сезон. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні в середу, 19 червня, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні провів нараду з урядовцями, з командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації - наразі - з енергетикою. Готуємо рішення, які зроблять надійнішим проходження опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти і цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів і відключень" , - заявив президент.

Зеленський також повідомив, що доручив учасникам наради надати йому всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями з енергетики треба й надалі мобілізувати партнерів.