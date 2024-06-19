Зеленский сделал заявление об отопительном сезоне

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой в Украине и заявил, что готовятся решения, которые помогут легче пройти отопительный сезон. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в среду, 19 июня, сообщает Корреспондент.

"Сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО по ситуации - сейчас - с энергетикой. Готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и этот сложнейший период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений" , – заявил президент.

Зеленский также сообщил, что поручил участникам совещания предоставить ему все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике нужно и дальше мобилизовать партнеров.