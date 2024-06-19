Окупанти вдарили балістикою по рекреаційній інфраструктурі Одещини

Російські окупанти в середу, 19 травня, вдарили балістичною ракетою на Одещині. В результаті було пошкоджено рекреаційну інфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні Повітряного командування "Південь".

«Надвечір ворог укотре атакував прибережну зону Одеської області балістичною ракетою (імовірно „Іскандер-М“) з території тимчасово окупованого Криму» , — повідомили у командуванні.

Військові додали, що внаслідок ворожої ракетної атаки прибережної зони Одеської області пошкоджено рекреаційну інфраструктуру.

«Надвечір під ударом знову опинилася прибережна зона Одеської області, унаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано» , — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки люди не постраждали.