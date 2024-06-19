Оккупанты ударили балистикой по рекреационной инфраструктуре Одесчины

Российские оккупанты в среду, 19 мая, ударили баллистической ракетой по Одесской области. В результате была повреждена рекреационная инфраструктура. Об этом говорится в сообщении﻿ Воздушного командования "Юг".

«К вечеру враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно „Искандер-М“) с территории временно оккупированного Крыма» , — сообщили в командовании.

Военные добавили, что в результате вражеской ракетной атаки прибережной зоны Одесской области повреждена рекреационная инфраструктура.

«К вечеру под ударом вновь оказалась прибрежная зона Одесской области, в результате попадания повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано» , — говорится в сообщении.

В результате российской атаки люди не пострадали.