Оккупанты ударили балистикой по рекреационной инфраструктуре Одесчины
Российские оккупанты в среду, 19 мая, ударили баллистической ракетой по Одесской области. В результате была повреждена рекреационная инфраструктура. Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Юг".
«К вечеру враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно „Искандер-М“) с территории временно оккупированного Крыма», — сообщили в командовании.
Военные добавили, что в результате вражеской ракетной атаки прибережной зоны Одесской области повреждена рекреационная инфраструктура.
«К вечеру под ударом вновь оказалась прибрежная зона Одесской области, в результате попадания повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано», — говорится в сообщении.
В результате российской атаки люди не пострадали.