Канада оголосила терористами Корпус вартових ісламської революції

Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про внесення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до національного переліку терористичних організацій, чому передували кілька місяців тиску на канадський уряд, аби він зважився на цей крок. З посиланням на агентство The Canadian Press, повідомляє Європейська правда.

Оголошуючи про внесення КВІР у список терористичних організацій, Леблан заявив, що канадський уряд "забезпечить відсутність імунітету для незаконних дій Ірану і його підтримки тероризму".

Також до списку терористичних організацій Канада внесла сили "Кудс" – військовий підрозділ КВІР спеціального призначення.

Рішення уряду Канади настало після місяців тиску з боку парламенту, а також родичів жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року.

Приміром, у травні канадський парламент одноголосно проголосував за внесення Корпусу вартових ісламської революції, підрозділу збройних сил Ірану, до списку терористичних організацій.

Канадські урядовці раніше пояснювали небажання робити це тим, що Іран може помститись канадцям у країні. Водночас Оттава вже заборонила в’їзд десяткам тисяч іранських посадовців, зокрема провідним членам КВІР.

Нагадаємо, в результаті катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року, який збила іранська ракета, загинули 85 громадян і постійних резидентів Канади.

У 2022 році Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи 107 млн канадських доларів, що еквівалентно близько 78,7 млн доларів США, а також відсотки.

Влітку минулого року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.