Канада объявила террористами Корпус стражей исламской революции

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в национальный перечень террористических организаций, чему предшествовали несколько месяцев давления на канадское правительство, чтобы оно решилось на этот шаг. Со ссылкой на агентство The Canadian Press, сообщает Европейская правда.

Объявляя о внесении КСИР в список террористических организаций, Леблан заявил, что канадское правительство "обеспечит отсутствие иммунитета для незаконных действий Ирана и его поддержки терроризма".

Также в список террористических Канада внесла силы "Кудс" – военное подразделение КСИР специального назначения.

Решение правительства Канады последовало после месяцев давления со стороны парламента, а также родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года.

К примеру, в мае канадский парламент единогласно проголосовал за внесение Корпуса стражей исламской революции, подразделения вооруженных сил Ирана, в список террористических организаций.

Канадские чиновники ранее объясняли нежелание делать это тем, что Иран может отомстить канадцам в стране. В то же время Оттава уже запретила въезд десяткам тысяч иранских чиновников, в частности ведущим членам КСИР.

Напомним, в результате катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года, который сбила иранская ракета, погибли 85 граждан и постоянных резидентов Канады.

В 2022 году Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам шести жертв катастрофы 107 млн канадских долларов, что эквивалентно около 78,7 млн долларов США, а также проценты.

Летом прошлого года Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали против Ирана иск в Международный суд ООН.