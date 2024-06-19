Повітряні сили попередили про "шахеди" та зліт бомбардувальників РФ

Увечері 19 червня з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ вилетіли 4 бомбардувальники Ту-95МС. Про це повідомили в Telegram Повітряні сили .

"Увага!" Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку, попереджають військові.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Крім того, о 22:33 військові попередили про рух БпЛА типу "Shahed" із Херсона у північно-західному напрямку.