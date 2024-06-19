Воздушные силы предупредили о "шахедах" и взлете бомбардировщиков РФ

Вечером 19 июня из аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетели 4 бомбардировщика Ту-95МС. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы.

"Внимание!" Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении, предупреждают военные.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Кроме того, в 22:33 военные предупредили о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсона в северо-западном направлении.