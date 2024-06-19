Генпрокурор повідомив про розслідування вбивств військовими РФ 62 полонених

Органи прокуратури розслідують 28 кримінальних проваджень про вбивство окупантами 62 українських військовополонених.﻿ Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив генеральний прокурор Андрій Костін, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом убивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам. Щодо двох осіб уже завершено розслідування та обвинувальні акти скеровані до суду, одну особу засуджено" , - сказав Костін.