Генпрокурор сообщил о расследовании убийств военными РФ 62 пленных

Органы прокуратуры расследуют 28 уголовных производств об убийстве оккупантами 62 украинских военнопленных. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день мы расследуем 28 уголовных производств по факту убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрении 4 лицам. В отношении двух человек уже завершено расследование и обвинительные акты направлены в суд, один человек осужден" , - сказал Костин.