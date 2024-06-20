Росія завдала удару по теплоелектростанції ДТЕК: поранено енергетиків
Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Троє працівників отримали поранення, їм надають медичну допомогу.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК зазначають, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей час від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.