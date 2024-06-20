Россия нанесла удар по теплоэлектростанции ДТЭК: ранены энергетики

Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое работников получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки" , – говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За это время от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.