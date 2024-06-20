Білий дім підтвердив: дозвіл на удари по РФ розповсюджується і на Сумщину

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати ЗСУ американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області" , - зазначив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.