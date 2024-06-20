Белый дом подтвердил: разрешение на удары по РФ распространяется и на Сумщину

Белый дом официально подтвердил разрешение применять ВСУ американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины. Об этом заявил старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области" , - отметил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.