Білий дім заохочує якнайбільше країн долучитися до комюніке Саміту миру

Сполучені Штати закликають та заохочують країни та міжнародні організації, які досі не приєдналися до комюніке Глобального саміту миру для України, поставити свій підпис під цією ініціативою. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Укрінформ.

"Президентка (Швейцарії – ред.) Віола Амгерд наприкінці саміту чітко наголосила, що документ буде відкритим для підписання як серед учасників, що не приєдналися після завершення саміту але згодом можуть захотіти це зробити, так і для інших країн та організацій, які можуть приєднатися" , - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Сполучені Штати, зі свого боку, від самого початку закликали широке коло країн приєднатися до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, було важливо продемонструвати колективну підтримку підходів, які обговорювалися на зустрічі і які відповідають фундаментальним принципам ООН щодо суверенітету й територіальної цілісності.