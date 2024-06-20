Белый дом поощряет как можно больше стран присоединиться к коммюнике Саммита мира

Соединенные Штаты призывают и поощряют страны и международные организации, до сих пор не присоединившиеся к коммюнике Глобального саммита мира для Украины, поставить свою подпись под этой инициативой. Об этом заявил старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

"Президент (Швейцарии – ред.) Виола Амхерд в конце саммита четко подчеркнула, что документ будет открыт для подписания как среди участников, которые не присоединились после завершения саммита, но впоследствии могут захотеть это сделать, так и для других стран и организаций, которые могут присоединиться" , – заметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты со своей стороны с самого начала призывали широкий круг стран присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, было важно продемонстрировать коллективную поддержку обсуждавшихся на встрече подходов, которые отвечают фундаментальным принципам ООН по суверенитету и территориальной целостности.