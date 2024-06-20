Ще одна країна підписала комюніке Саміту миру

До комюніке Саміту миру, який відбувся на вихідних у Швейцарії, приєдналась Замбія. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Європейська правда.

Глава держави подякував Замбії за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

Зеленський заявив про "зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах", зокрема в Африці.

"Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей", – зауважив президент.

Він закликав усі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації Формули миру.

Нагадаємо, спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилася держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.