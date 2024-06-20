Еще одна страна подписала коммюнике Саммита мира

К коммюнике Саммита мира, который состоялся в минувшие выходных в Швейцарии, присоединилась Замбия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

Глава государства поблагодарил Замбию за поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

Зеленский заявил о "росте поддержки Саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах", в частности в Африке.

"Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира – это инклюзивный формат, который позволяет каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей" , – отметил президент.

Он призвал все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации "формулы мира".