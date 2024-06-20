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НАБУ на прохання директора не провело обшук в очільника "Нафтогазу" – ЗМІ

НАБУ на прохання директора не провело обшук в очільника "Нафтогазу" – ЗМІ
Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

За інформацією джерел, детективи НАБУ не провели обшук в голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса, які таємно зустрічалися в НАБУ, повідомляє Українська правда.

"Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили – це сталося, а точніше – не сталося – через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса", – йдеться в публікації.

Будинок Чернишова в Козині не обшукували, попри відповідну ухвалу Вищого антикорупційного суду.

За даними джерел видання, справа, в якій мали провести обшуки, стосувалася ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим та його оточенням від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group".

В ухвалі суду йдеться про те, що чиновники Мінрегіону в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі ділянки для зведення житлового комплексу (за адресою Тираспольська 43 "Квіти України").

Зокрема, одна з квартир забудовника Копистири "КСМ груп" опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який з 21 до 23 року забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон.

Тож один з обшуків проводився в квартирі Юлії Марчук, дружини Вадима Марчука. Журналістам вдалося зафіксувати Марчука біля будинку.

За інформацією співрозмовників в політичних колах, нещодавно на посаду в Кабмін планували повернути Чернишова, однак з НАБУ стався черговий витік до Офісу президента щодо можливих питань до посадовця від детективів. І тому в ОП це питання поставили на паузу.

"Спочатку Чернишов для відвідин директора НАБУ Кривоноса пересідає з однієї автівки на іншу. Далі раптово зникає з радарів детективів НАБУ, які почали його документувати.
Виявляється, що люди пов'язані з Чернишовим отримали квартири від забудовника, якого згодом затримує НАБУ за передачу квартир вже профільному наступнику Чернишова – міністру Кубракову. Згодом ухвала на обшуки в Чернишова стає на паузу не без сприяння директора НАБУ Кривоноса. І у фіналі хтось з НАБУ попереджає Офіс президента, що до Чернишова можуть бути питання", – йдеться в розслідуванні.

В коментарі виданню Чернишов підтвердив зустріч у квітні 2023 року в НАБУ і повідомив, що вона стосувалася перевірок кандидатів на посади в "Нафтогазі". Щодо зустрічі з Кривоносом він сказав, що "міг там з ним бачитись".

Чернишов також заперечив, що знав про наявність справи щодо нього і заперечив, що в його оточенні хтось отримав квартиру від Копистири.

Крім того, Чернишов підтвердив, що Марчук був його охоронцем, але він нібито працював в СБУ.

Водночас директор НАБУ Кривонос заперечив, що давав вказівку не проводити обшук у Чернишова і заявив, що не інформував його про наявність справи щодо нього.

Нагадаємо:

  • В листопаді 2023 року Копистира був затриманий за підозрою у спробі підкупу наступника Чернишова - тодішнього міністра розвитку громад Олександра Кубракова.
  • 6 червня журналіст-розслідувач Денис Бігус оприлюднив розслідування щодо зливу інформації про розслідування в НАБУ.
  • Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
  • Кривонос, відповідаючи на заклик голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками, повідомив, що за фактом витоку інформації розпочато досудове розслідування.

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