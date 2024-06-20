НАБУ по просьбе директора не провело обыск у главы "Нафтогаза" – СМИ
По информации источников, детективы НАБУ не провели обыск у председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса, которые тайно встречались в НАБУ, сообщает Украинская правда.
"Сразу четыре источника в антикоррупционных органах нам подтвердили – это произошло, а точнее – не произошло – из-за влияния директора НАБУ Семена Кривоноса", – говорится в публикации.
Дом Чернышова в Козине не обыскивали, несмотря на соответствующее постановление Высшего антикоррупционного суда.
По данным источников издания, дело, в котором должны были провести обыски, касалось вероятного получения неправомерной выгоды Чернышовым и его окружением от застройщика Сергея Копыстыри, владельца группы компаний "KSM Group".
В постановлении суда говорится о том, что чиновники Минрегиона в период, когда его возглавлял Чернышов, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстыри участка для строительства жилого комплекса (по адресу Тираспольская 43 "Цветы Украины").
В частности, одна из квартир застройщика Копыстыри "КСМ групп" оказалась в собственности жены спецслужащего Вадима Марчука, который с 21 до 23 года обеспечивал охрану Чернышова, когда тот возглавлял Минрегион.
Поэтому один из обысков проводился в квартире Юлии Марчук, жены Вадима Марчука. УП удалось зафиксировать Марчука возле дома.
По информации собеседников в политических кругах, недавно на должность в Кабмин планировали вернуть Чернышова, однако из НАБУ произошла очередная утечка в Офис президента относительно возможных вопросов к чиновнику от детективов. И поэтому в ОП этот вопрос поставили на паузу.
"Сначала Чернышов для посещения директора НАБУ Кривоноса пересаживается с одной машины на другую. Далее внезапно исчезает с радаров детективов НАБУ, которые начали его документировать.
Оказывается, что люди связанные с Чернышевым получили квартиры от застройщика, которого впоследствии задерживает НАБУ за передачу квартир уже профильному преемнику Чернышева - министру Кубракову. Впоследствии постановление на обыски у Чернышова становится на паузу не без содействия директора НАБУ Кривоноса. И в финале кто-то из НАБУ предупреждает Офис президента, что к Чернышеву могут быть вопросы", – говорится в расследовании.
В комментарии журналистам, Чернышов подтвердил встречу в апреле 2023 года в НАБУ и сообщил, что она касалась проверок кандидатов на должности в "Нафтогазе". Относительно встречи с Кривоносом он сказал, что "мог там с ним видеться".
Чернышов также отрицал, что знал о наличии дела в отношении него и отрицает, что в его окружении кто-то получил квартиру от Копыстыри.
Кроме того, Чернышов подтвердил, что Марчук был его охранником, но он якобы работал в СБУ.
В то же время директор НАБУ Кривонос отрицал, что давал указание не проводить обыск у Чернышова и заявил, что не информировал его о наличии дела в отношении него.
Напомним:
- В ноябре 2023 года Копыстыра был задержан по подозрению в попытке подкупа преемника Чернышова - тогдашнего министра развития общин Александра Кубракова.
- 6 июня журналист-расследователь Денис Бигус обнародовал расследование о деталях слива информации о расследовании НАБУ.
- После появления информации об утечке информации первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву отстранили от исполнения полномочий по собственному заявлению.
- Кривонос, отвечая на призыв председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина провести служебное расследование по сообщениям о "сливе данных" агентства его работниками, сообщил, что по факту утечки информации начато досудебное расследование.