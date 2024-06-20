В Україні почав діяти Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Сьогодні, 20 червня, набув чинності Закон № 3727-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу", повідомляє ЮрЛіга.

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування (20 червня 2024 року), та вводиться в дію з дня, визначеного Україною та Європейським Союзом у рішенні Комітету Асоціації ЄС - Україна у торговельному складі про надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування (відповідно до статті 4(3) Додатка XVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони).

Законом визначається, що постачальники послуг роумінгу в роумінговій зоні Україна - ЄС не стягують жодної доплати до домашньої роздрібної ціни з користувачів роумінгу в роумінговій зоні Україна - ЄС за будь-які здійснені або отримані регульовані виклики в роумінгу, за будь-які надіслані регульовані SMS-повідомлення в роумінгу або за будь-які спожиті регульовані послуги передачі даних у роумінгу (доступу до мережі Інтернет), а також не стягують жодної загальної плати за користування термінальним обладнанням або послугою за кордоном в будь-якій державі - члені Європейського Союзу, за винятком доплат, передбачених частинами п'ятою і шостою статті 104-1 Закону (зокрема, такі постачальники послуг можуть застосовувати політику добросовісного користування).

Раніше пресслужба Апарату ВР повідомила, що цей Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).

На практиці RLAH - це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Також, зазначається, що завдяки цьому Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій.