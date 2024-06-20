В Украине начал действовать Закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Сегодня, 20 июня, вступил в силу Закон № 3727-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза относительно роуминга», сообщает ЮрЛига.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования (20 июня 2024 року), и вводится в действие со дня, определенного Украиной и Европейским Союзом в решении Комитета Ассоциации ЕС-Украина в торговом составе о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга в сетях мобильной связи общего пользования (согласно статье 4(3) Приложения XVII к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны).

Законом определяется, что поставщики услуг роуминга в роуминговой зоне Украина - ЕС не взимают никакой доплаты к домашней розничной цене с пользователей роуминга в роуминговой зоне Украина - ЕС за какие-либо совершенные или полученные регулируемые вызовы в роуминге, за любые отправленные регулируемые SMS-сообщения в роуминге или за любые потребленные регулируемые услуги передачи данных в роуминге (доступа к сети Интернет), а также не взимают никакой общей платы за пользование терминальным оборудованием или услугой за рубежом в любом государстве - члене Европейского Союза, за исключением доплат, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 104-1 Закона (в частности, такие поставщики услуг могут применять политику добросовестного пользования).

Ранее пресс-служба Аппарата ВР сообщила, что этот Закон обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).

На практике RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

Также, отмечается, что благодаря этому Закону, существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.