У Раді заявили, що директор НАБУ Кривоніс не з'явився на засіданні антикорупційного комітету

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоніс не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з антикорупційної політики, де обговорювали ситуацію щодо витоку даних із НАБУ. При цьому думки щодо ситуації, що склалася навколо Бюро, розділилися, повідомляє Дзеркало тижня.

Засідання все ж відбулося, там були присутні голова комітету Анастасія Радіна та його члени. Також стояла табличка з ім’ям директора НАБУ, хоча сам він не з’явився. Засідання було відкритим для преси, і досить багато представників медіа скористалися можливістю бути на ньому присутніми.

Про відмову Кривоноса прийти на засідання комітет дізнався з посту директора НАБУ у Facebook. Зокрема, той написав про нібито «передчасність» відкритого обговорення ситуації щодо якої відкрили кримінальну справу. Офіційного повідомлення про свою відсутність директор НАБУ голові комітету не написав.

Радіна у відповідь на пост Кривоноса повідомила, що 18 червня в особистому листуванні він підтвердив свою участь у засіданні, а 19 червня – це офіційно зробило НАБУ. Раптову ж відмову від участі в засіданні Радіна пов’язала з виходом журналістського розслідування про дивну позицію НАБУ у справі голови «Нафтогазу» Олексія Чернишова.

Під час засідання Радіна озвучила свої питання, які планувала поставити Кривоносу та раніше опублікувала їх у Facebook. Зокрема, вона хотіла запитати у директора Бюро:

коли чекати результатів службових розслідувань?;

чи відсторонили фігурантів службових розслідувань від виконання обовʼязків, повністю чи ні? Чи вони пройшли поліграф?

що зробив директор Бюро щодо імовірних витоків інформації про службові розслідування з підрозділу, який має здійснювати ці розслідування?

чим Кривонос пояснює зміни до структури НАБУ, за яких його перший заступник одночасно координував слідство, кадрові та дисциплінарні комісії?

чому директор Бюро вирішив реорганізовувати в першу чергу Головний підрозділ детективів, а не так званий підрозділ Д2 (співробітник якого фігурує у скандалі щодо зливу інформації)? Неформальний аудит НАБУ містив рекомендацію щодо реформування також підрозділу Д2;

як справи із резонансними розслідуваннями у секторі оборони і безпеки?;

що зроблено, аби зменшити шкоду для репутації НАБУ і всієї країни в той час, коли ми переконуємо світ підтримувати Україну у то у числі фінансово?

Думки депутатів, які представляли різні політичні сили, щодо НАБУ дещо розділилися. З одного боку йшлося про критичну ситуацію, адже згідно із законодавством «контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою злочинністю». Попри це директор Бюро не прийшов на засідання цього комітету та не відповів на питання, які хотіли йому поставити.

З іншого боку деякі депутати заявили, що ситуація зі зливом даних дуже кризова, однак НАБУ має й серйозні досягнення. І цей скандал хоч і маркерний, але він не повинен дискредитувати всю роботу Бюро, адже тоді вся антикорупційна система завалиться.

Після обговорення ситуації, яка склалася, депутати погодились із пропозицією Радіної провести у стінах НАБУ виїзне засідання антикорупційного комітету. На що за законом мають повне право.

22 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національна поліція провели обшуки у помешканні співробітника одного з підрозділів НАБУ через витік інформації у резонансній справі. Згодом в САП пояснили, що йдеться про справу щодо колишнього голови Дніпропетровської ОВА Резніченка та його партнера, чинного консультанта ОПУ Юрія Голика – під час «Великого будівництва» зникло півтора мільярда гривень.

У ході слідства виявилося, що Голик отримував детальну інформацію про перебіг розслідування НАБУ через посередника, бізнесмена й колишнього голову Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Через деякий час Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків для «забезпечення об'єктивного розслідування» ймовірного витоку даних, а НАБУ та САП домовились про спільне розслідування справи.