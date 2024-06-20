В Раде заявили, что директор НАБУ Кривонос не явился на заседание антикоррупционного комитета

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос не пришел на заседание комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, где обсуждали ситуацию по утечке данных из НАБУ. При этом мнения по ситуации, которая сложилась вокруг Бюро, разделились, сообщает Зеркало недели.

Заседание все же состоялось, там присутствовали глава комитета Анастасия Радина и его члены. Также стояла табличка с именем директора НАБУ, хотя сам он не явился. Заседание было открытым для прессы, и довольно много представителей медиа воспользовались возможностью присутствовать на нем.

Об отказе Кривоноса прийти на заседание комитет узнал с поста директора НАБУ в Facebook. В частности, тот написал о якобы «преждевременности» открытого обсуждения ситуации, из-за которой возбуждено уголовное дело. Официального сообщения о своем отсутствии директор НАБУ главе комитета не написал.

Радина в ответ на пост Кривоноса сообщила, что 18 июня в личной переписке он подтвердил свое участие в заседании, а 19 июня это официально сделало НАБУ. Внезапный отказ от участия в заседании Радина связала с выходом журналистского расследования о странной позиции НАБУ по делу главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

Во время заседания Радина озвучила свои вопросы, которые планировала задать Кривоносу и ранее опубликовала в Facebook. В частности, она хотела спросить у директора Бюро:

когда ждать результатов служебных расследований?;

отстранили ли фигурантов служебных расследований от исполнения обязанностей, полностью или нет? Прошли ли они полиграф?

что сделал директор Бюро по поводу возможных утечек информации о служебных расследованиях из подразделения, которое должно осуществлять эти расследования?

Чем Кривонос объясняет изменения в структуру НАБУ, при которых его первый заместитель одновременно координировал следствие, кадровые и дисциплинарные комиссии?

почему директор Бюро решил реорганизовывать в первую очередь Главное подразделение детективов, а не так называемое подразделение Д2 (сотрудник которого фигурирует в скандале по сливу информации)? Неформальный аудит НАБУ содержал рекомендацию по реформированию также подразделения Д2;

как обстоят дела с резонансными расследованиями в секторе обороны и безопасности?;

что сделано, чтобы уменьшить ущерб для репутации НАБУ и всей страны в то время, когда мы убеждаем мир поддерживать Украину в том числе финансово?

Мнения депутатов, представлявших разные политические силы, относительно НАБУ несколько разделились. С одной стороны, речь шла о критической ситуации, ведь согласно законодательству, «контроль за деятельностью Национального бюро осуществляется комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится борьба с коррупцией и организованной преступностью». Несмотря на это, директор Бюро не пришел на заседание этого комитета и не ответил на вопросы, которые хотели ему задать.

С другой стороны, некоторые депутаты заявили, что ситуация со сливом данных очень кризисная, однако у НАБУ есть и серьезные достижения. И этот скандал хоть и маркерный, но он не должен дискредитировать всю работу Бюро, ведь тогда вся антикоррупционная система рухнет.

После обсуждения сложившейся ситуации депутаты согласились с предложением Радиной провести в стенах НАБУ выездное заседание антикоррупционного комитета. На что по закону имеют полное право.

22 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальная полиция провели обыски в доме сотрудника одного из подразделений НАБУ из-за утечки информации по резонансному делу. Впоследствии в САП объяснили, что речь идет о деле бывшего председателя Днепропетровской ОВА Резниченко и его партнера, действующего консультанта ОПУ Юрия Голика - во время «Большого строительства» исчезло полтора миллиарда гривень.

В ходе следствия оказалось, что Голик получал подробную информацию о ходе расследования НАБУ через посредника, бизнесмена и бывшего главу Броварской РГА Георгия Биркадзе.

Через некоторое время Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от выполнения служебных обязанностей для «обеспечения объективного расследования» вероятной утечки данных, а НАБУ и САП договорились о совместном расследовании дела.