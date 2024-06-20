У Мін'юсті пояснили, як вирок трибуналу щодо РФ може вплинути на конфіскацію активів
Заморожені активи Росії можуть бути конфісковані в разі визнання РФ у вчиненні акту агресії проти України рішенням трибуналу. З посиланням на заступника міністра юстиції України Інну Богатих в ефірі національного телемарафону, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
За її словами, шляхів для конфіскації російських активів може бути кілька.
"У тому числі це може бути рішення і трибуналу, над створенням якого також працюють", - сказала чиновниця.
Вона додала, що РФ необхідно визнати винною у скоєнні акту агресії проти України та заподіяння збитків судовими рішеннями.
У такому випадку активи можна буде конфіскувати і це може торкнутися осіб, яких також визнають винними у скоєнні акту агресії.
Варто нагадати, що країни Заходу заморозили близько 300 млрд доларів активів РФ після початку війни в Україні, але так і не зважилися на їхню конфіскацію.
Учора міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що Євросоюз має багато причин, через які не конфіскує заморожені російські активи, однією з яких є побоювання з приводу стабільності євро.