В Минюсте объяснили, как приговор трибунала по РФ может повлиять на конфискацию активов

Замороженные активы России могут быть конфискованы в случае признания РФ в совершении акта агрессии против Украины решением трибунала.﻿ Со ссылкой на замминистра юстиции Украины Инну Богатых в эфире национального телемарафона, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

По ее словам, путей для конфискации российских активов может быть несколько.

"В том числе это может быть решение и трибунала, над созданием которого также работают" , - сказала чиновница.

Она добавила, что РФ необходимо признать виновной в совершении акта агрессии против Украины и причинении ущерба судебными решениями.

В таком случае активы можно будет конфисковать и это может коснуться лиц, которых также признают виновными в совершении акта агрессии.

Стоит напомнить, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов активов РФ после начала войны в Украине, но так и не решились на их конфискацию.

Вчера министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что у Евросоюза много причин, по которым не конфискует замороженные российские активы, одной из которых является опасение по поводу стабильности евро.