Сонячні панелі у школах та лікарнях: Зеленський провів Ставку з енергетики

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вона була присвячена ситуації з енергетикою в Україні. Про це йдеться﻿ в Telegram президента.

За словами Зеленського, на Ставці було заслухано доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами" , - написав президент.

Він також доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Президент заявив, що усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні" , - розповів голова держави.

Він зауважив, що наразі йде активна підготовка до наступного опалювального сезону та відновлення тієї інфраструктури, яку можна відновити.