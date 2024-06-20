Солнечные панели в школах и больницах: Зеленский провел Ставку по энергетике

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она была посвящена ситуации с энергетикой в Украине. Об этом говорится﻿ в Telegram президента.

По словам Зеленского, на Ставке были заслушаны доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами" , - написал президент.

Он также поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Президент заявил, что все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

"Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне" , - рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас идет активная подготовка к следующему отопительному сезону и возобновление инфраструктуры, которую можно восстановить.