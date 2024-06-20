Російський правитель Володимир Путін заявив, що не збирається виводити свої війська з території України для проведення перемовин, повідомляє Українська правда.

Як пишуть пропагандисти "Риа новости"﻿, про це Путін заявив на зустрічі з журналістами у В’єтнамі,

Лідер Кремля заявив, що "якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться".

Він також вирішив нагадати, що Росія нібито готова продовжувати діалог з Україною на базі Стамбула та Мінська.

Путін також пригрозив Сеулу, що його спроби поставити Україні зброю, приведуть до рішень Росії, які "навряд чи сподобаються Південній Кореї".

Згадав і про те, що Росія думає над можливими змінами у своїй ядерній доктрині.