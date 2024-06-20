Российский правитель Владимир Путин заявил, что не намерен выводить свои войска с территории Украины для проведения переговоров, сообщает Украинская правда.

Как пишут пропагандисты "Риа новости", об этом он сказал на встрече с журналистами во Вьетнаме.

Лидер Кремля заявил, что "если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет".

Он также решил напомнить, что Россия готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска.

Путин также пригрозил Сеулу, что его попытки поставить Украине оружие приведут к решениям России, которые "вряд ли понравятся Южной Корее".

Вспомнил и о том, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.