У Мецці під час паломництва загинули понад 1000 осіб від спеки

Кількість загиблих від спеки під час паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб. Про це інформує Barron`s із посиланням на AFP, повідомляє Корреспондент.

Видання зазначає, що більшість загиблих - 630 із 658 - не мали рєстрації.

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва. Дані про загиблих надійшли через офіційні заяви або від дипломатів.

На початку тижня Національний метеорологічний центр країни повідомив про максимальні +51,8°C у Великій мечеті у Мецці.

Смертельні випадки під час хаджу підтвердили Єгипет, Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та Іракський Курдистан, хоча у багатьох випадках влада не назвала причину загибелі своїх громадян.

Друзі та родини у середу розшукували прочан, які вважаються зниклими безвісти.

Додамо, що хадж є одним із п’яти стовпів ісламу, і його мусять здійснювати всі мусульмани, що мають таку можливість, хоча б раз у своєму житті. Він складається з серії релігійних обрядів.