В Мекке во время паломничества погибли более 1000 человек от жары

Число погибших от жары во время паломничества (хаджа) в Мекку превысило 1000 человек. Об этом сообщает Barron`s со ссылкой на AFP, сообщает Корреспондент.

Издание отмечает, что большинство погибших - 630 из 658 - не имели регистрации.

В общей сложности около 10 стран сообщили о 1081 смерти во время паломничества. Данные о погибших поступили из-за официальных заявлений или от дипломатов.

В начале недели Национальный метеорологический центр страны сообщил о максимальных +51,8°C в Большой мечети в Мекке.

Смертельные случаи в ходе хаджа подтвердили Египет, Малайзия, Пакистан, Индия, Иордания, Индонезия, Иран, Сенегал, Тунис и Иракский Курдистан, хотя во многих случаях власти не назвали причину гибели своих граждан.

Друзья и семьи в среду разыскивали паломников, которые считаются пропавшими без вести.

Добавим, что хадж является одним из пяти столбов ислама, и его должны осуществлять все мусульмане, имеющие такую возможность хотя бы раз в своей жизни. Он состоит из серии религиозных обрядов.