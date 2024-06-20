У комітеті ВР не відкидають внесення законопроекту про демобілізацію до кінця літа
До кінця літа до Верховної Ради може бути внесено законопроєкт про демобілізацію, проте на це впливає низка факторів. Про це розповіли нардепи від Слуги народу, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський та Ігор Копитін, повідомляє Ліга.net.
За словами Здебського, один з найважливіших факторів – це те, чи буде в Україні до того часу сформовано достатньо резервів. За його словами, зараз закон про мобілізацію у цьому ключі демонструє "хорошу тенденцію".
"Тоді говоритимемо про те, що якісь категорії військовослужбовців можна буде відпустити. Питання деяких категорій ми вже обговорюємо. Наприклад, категорія 50+ — це та категорія, яка переважно працює у тилових підрозділах. Тому можна обмежити призов таких людей", – пояснив народний обранець.
Копитін своєю чергою нагадав, що свого часу в процесі ухвалення закону про мобілізацію на прохання представників Генштабу було вилучено статтю, яка передбачає терміни служби в ЗСУ. Водночас було заявлено, що пункт про демобілізацію буде винесено в окремий законопроєкт, який має бути розроблений Кабінетом міністрів протягом пів року.
"Тож появи проєкту цього документа слід очікувати в зазначений термін. Але це ми кажемо лише про текст закону. Якого він буде вигляду і який час знадобиться на його обговорення й ухвалення – покаже час", – сказав він.
Законодавець не виключив, що законопроєкт про демобілізацію може бути внесений до Ради до кінця літа.