В ООН попередили, що без підготовки до зими українці будуть змушені переміщатися

Агентство ООН у справах біженців закликає вже зараз допомагати Україні готуватися до зими на різних рівнях, бо люди можуть бути не готові лишатися у своїх домівках. Про це заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг на відкритті виставки «Зберігаємо надію вдалині від дому», повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми зараз не підготуємося до зими, люди можуть бути неготові лишатися у своїх домівках в цю зиму і будуть змушені знову переміщатися. Тож критичним питанням є підготовка зараз цієї підтримки на різних рівнях, щоб вона була готова на опалювальний сезон» , – сказала вона.

Відтак представниця Агентства ООН у справах біженців наголосила на важливості відбудови зруйнованої чи пошкодженої енергоінфраструктури, децентралізації генерації енергії, разом із підтримкою на індивідуальному рівні чи на рівні господарств, як-от програми видачі готівки для оплати комунальних платежів.

«Такі програми треба вже готувати, щоб бути готовими взимку» , – підкреслила Біллінг.

Вона також закликала інші держави підтримувати Україну в децентралізації енергетики і ремонті електростанцій.