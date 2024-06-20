В ООН предупредили, что без подготовки к зиме украинцы будут вынуждены перемещаться

Агентство ООН по делам беженцев призывает уже сейчас помогать Украине готовиться к зиме на разных уровнях, потому что люди могут быть не готовы оставаться в своих домах. Об этом заявила представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг на открытии выставки «Сохраняем надежду вдали от дома», сообщает Укринформ.

«Если мы сейчас не подготовимся к зиме, люди могут быть не готовы оставаться в своих домах этой зимой и будут вынуждены снова перемещаться. Поэтому критическим вопросом является подготовка сейчас этой поддержки на разных уровнях, чтобы она была готова на отопительный сезон» , – сказала она.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев отметила важность восстановления разрушенной или поврежденной энергоинфраструктуры, децентрализации генерации энергии, вместе с поддержкой на индивидуальном уровне или на уровне хозяйств, например программы выдачи наличных денег для оплаты коммунальных платежей.

«Такие программы нужно уже готовить, чтобы быть готовыми зимой» , – подчеркнула Биллинг.

Она также призвала другие государства поддерживать Украину в децентрализации энергетики и ремонте электростанций.