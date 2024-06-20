У Білому домі вважають, що новий договір РФ з КНДР має занепокоїти Китай
Укладення між Росією і Північною Кореєю договору про всеосяжне стратегічне партнерство розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше, тож цей крок має принаймні викликати занепокоєння в Пекіні. Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
«Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР – ред.), як виглядає, прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому», - зазначив представник Білого дому.
Він нагадав, що минулого місяця і Китай, і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.
Радник Байдена, крім того, наголосив, що занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.