У Білому домі вважають, що новий договір РФ з КНДР має занепокоїти Китай

Укладення між Росією і Північною Кореєю договору про всеосяжне стратегічне партнерство розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше, тож цей крок має принаймні викликати занепокоєння в Пекіні.﻿ Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

«Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР – ред.), як виглядає, прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому» , - зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що минулого місяця і Китай, і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.

Радник Байдена, крім того, наголосив, що занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.