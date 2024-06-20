В Белом доме считают, что новый договор РФ с КНДР должен обеспокоить Китай

Заключение между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве расходится с подходами Китая, которые он высказал ранее, поэтому этот шаг должен по крайней мере вызвать беспокойство в Пекине. Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кир, сообщает Укринформ.

«Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР – ред.), похоже, прямо противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине лишь месяц назад» , - отметил представитель Белого дома.

Он напомнил, что в прошлом месяце и Китай и Россия выступили за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

Советник Байдена также подчеркнул, что беспокойство должно возникать у любой страны, которая заботится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и которая считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.