Жінку, яка сплюндрувала могили військових, направлять на судово-психіатричну експертизу

Якщо судово-психіатрична експертиза визнає 60-річну жінку, яку підозрюють у сплюндруванні могил українських військових, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.﻿ Про це заявила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

«Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру» , - розповіла вона.

Страшок пояснила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Як уточнила представниця поліції, кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вона перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Страшок нагадала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.