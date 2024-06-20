Женщину, осквернившую могилы военных, направят на судебно-психиатрическую экспертизу

Если судебно-психиатрическая экспертиза признает 60-летнюю женщину, подозреваемую в разорении могил украинских военных, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом заявила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.

«Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания полагать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, вменяема ли она, осознавала ли она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, или это будут меры медицинского характера» , - рассказала она.

Страшок объяснила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей будет грозить до 7 лет лишения свободы.

Как уточнила представитель полиции, уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Она находится в помещении Печерского управления полиции, где проходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Страшок напомнила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрию Коцюбайлу, Андрею Пильщикову и Павлу Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже долгое время проживает в Киеве.