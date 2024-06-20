Українські кіберфахівці вивели з ладу російську платіжну систему

Українські IT-фахівці в четвер, 20 червня, здійснили масштабну DDoS атаку на банківську систему Росії, зокрема на оператора банківських карток Мир. З посиланням на дані ІТ ARMY of Ukraine, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що в результаті дій української IT-армії ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ та інші менші сервіси не функціонують.

"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їх імпортозаміненою системою карткових платежів Мир, а відповідно і всі карткові розрахунки" , - йдеться в повідомленні.

IT-армія підкреслює, що ця DDoS-атака є, можливо, наймасштабнішою в історії.