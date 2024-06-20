Украинские киберспециалисты вывели из строя российскую платежную систему

Украинские IT-специалисты в четверг, 20 июня, совершили масштабную DDoS атаку на банковскую систему России, в том числе на оператора банковских карт Мир. Со ссылкой на данные IТ ARMY of Ukraine, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что в результате действий украинской IT-армии ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, МегаФон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и другие сервисы не функционируют.

"Когда мы вчера обещали положить всю банковскую систему врага, то были не пустые слова. Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамененной системой карточных платежей Мир, а соответственно и все карточные расчеты" , - говорится в сообщении.

IT-армия подчеркивает, что эта DDoS-атака является, возможно, самой масштабной в истории.